Quando nelle colture non si individua alcuna infezione batterica, la prostatite è di solito difficile da curare. La maggior parte dei trattamenti migliora i sintomi, ma non sempre risolve questo tipo di prostatite. Questi trattamenti volti ad alleviare i sintomi, possono essere anche utilizzati nella prostatite batterica cronica. Comunque, l’efficacia di questi trattamenti non è chiara.

I trattamenti non farmacologici possono includere il massaggio prostatico periodico (eseguito dal medico inserendo un dito nel retto) e l’utilizzo di bagni genitali caldi. Vengono usate anche tecniche di rilassamento (biofeedback) in grado di alleviare lo spasmo e il dolore dei muscoli pelvici.

Fra i trattamenti farmacologici, gli emollienti delle feci possono alleviare il dolore della defecazione dovuto alla stipsi. Analgesici e antinfiammatori possono alleviare il dolore prostatico e il gonfiore, indipendentemente dalla causa. I bloccanti alfa-adrenergici (come doxazosina, terazosina, tamsulosina, alfuzosina e silodosina) possono contribuire ad alleviare i sintomi rilassando i muscoli della prostata. Per ragioni non del tutto chiare, gli antibiotici talvolta attenuano i sintomi, in caso di prostatite non batterica.

In caso di sintomatologia grave nonostante i trattamenti eseguiti, si può ricorrere, in ultima istanza, all’intervento chirurgico, come la rimozione parziale o completa della prostata. La distruzione della prostata con microonde o con trattamento laser rappresenta un’altra alternativa.