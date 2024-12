Stenosi spinale lombare

Uno o due giorni di riposo a letto possono alleviare il dolore. L’allettamento prolungato indebolisce i muscoli profondi (muscoli addominali, che si dipartono dalla parte bassa della gabbia toracica fino al bacino, muscoli del rachide lombare e muscoli delle natiche) e aumenta la rigidità, peggiorando il mal di schiena e ritardando la guarigione. Si consiglia di dormire in una posizione comoda su un materasso di media durezza. Le persone che dormono supine possono posizionare un cuscino sotto le ginocchia. Le persone che dormono su un fianco devono utilizzare un cuscino per sostenere la testa in posizione neutra (non troppo piegata verso il letto o verso il soffitto). Per alleviare il dolore, potrebbero mettere un altro cuscino fra le ginocchia, tenendo le anche e le ginocchia leggermente piegate. Si può continuare a dormire supini se è comodo.

L’applicazione di freddo (impacchi di ghiaccio) o calore (impacchi caldi) o l’uso di analgesici da banco (come paracetamolo e farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]) può contribuire a calmare il dolore. Alcuni soggetti possono trovare sollievo con l’impiego di farmaci che riducono il dolore neuropatico, come gabapentin, farmaci anticonvulsivanti o alcuni antidepressivi. Se il dolore è intenso o persistente, i medici possono somministrare iniezioni di corticosteroidi per via epidurale (lo spazio tra il rachide e il rivestimento esterno del midollo spinale).

Iniezione epidurale di corticosteroidi Immagine

Fisioterapia e stretching delicato dei tendini del ginocchio previo riscaldamento possono aiutare ad alleviare gli spasmi muscolari. (Vedere anche Lombalgia: prevenzione.)