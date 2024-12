La maggior parte degli effetti avversi è costituita da reazioni da ipersensibilità:

Reazioni immediate: l'anafilassi (che può portare al decesso in pochi minuti), l'orticaria e l'edema angioneurotico (1-5 casi/10 000 iniezioni), e il decesso (circa 0,3 casi/10 000 iniezioni).

Reazioni ritardate: malattia da siero, eruzioni cutanee (p. es., maculari, papulari e morbilliformi) e la dermatite esfoliativa (che solitamente compare dopo 7-10 giorni di terapia).

La maggior parte dei pazienti che riferiscono una reazione allergica alla penicillina non reagisce a una successiva esposizione alla penicillina. Sebbene piccolo, il rischio di una reazione allergica è circa 10 volte più alto per i pazienti che hanno avuto una precedente reazione allergica. Molti pazienti descrivono effetti indesiderati alla penicillina che non sono realmente allergici (p. es., effetti avversi gastrointestinali, sintomi aspecifici).

Nel caso in cui i pazienti riferiscano in modo vago e generico precedenti di allergia alla penicillina e l'assunzione di antibiotici alternativi non risulti efficace o conveniente, si possono effettuare i test cutanei. Nei pazienti con test cutaneo positivo in cui non vi siano alternative come classe di antibiotici alle penicilline, può essere tentata la desensibilizzazione. Tuttavia, i pazienti con anamnesi positiva per anafilassi alla penicillina non devono più assumere altre penicilline né beta-lattamici con catene laterali simili (nemmeno per i test cutanei), tranne che in rarissimi casi in cui non è disponibile alcun sostituto e l'antibiotico può essere somministrato sotto supervisione in un ambiente controllato. In tali casi sono necessarie precauzioni speciali e protocolli di desensibilizzazione.