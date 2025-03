Panoramica sui beta-lattamici

Le metallo-beta-lattamasi, tra cui VIM, Imp e NDM, utilizzano uno ione zinco per idrolizzare tutti i beta-lattamici, compresi i carbapenemi, tranne il monobattamico aztreonam. Le metallo-beta-lattamasi (MBL) possono essere codificate cromosomicamente in alcuni microrganismi, come la L1 MBL di Stenotrophomonas maltophilia o possono essere acquisite come può accadere con una varietà di microrganismi Gram-negativi tra cui Klebsiella, Pseudomonas, e Acinetobacter. Questi enzimi non sono inibiti dagli inibitori della beta-lattamasi attualmente disponibili.