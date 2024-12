Alcuni studi animali suggeriscono che i carbapenemi, in particolare l'imipenem, possano essere associati a tossicità fetale, ma questi effetti variano a seconda del modello animale e dell'agente carbapenemico utilizzato.

Ci sono dati limitati sulla sicurezza nelle pazienti gravide e un rischio fetale non può essere escluso. I carbapenemici devono essere utilizzati solo in pazienti in gravidanza quando antibiotici più sicuri non sono un'opzione.

I carbapenemi sono escreti nel latte materno a concentrazioni relativamente basse, ma i dati sono limitati e un rischio infantile non può essere completamente escluso. Se i carbapenemi vengono utilizzati durante l'allattamento al seno, possono alterare il microbiota intestinale nei neonati, quindi i neonati devono essere monitorati per la tossicità gastrointestinale.