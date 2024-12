Le tetracicline sono state evitate in gravidanza a causa del rischio di accumulo nelle ossa e nei denti fetali; tuttavia, brevi cicli di doxiciclina (≤ 10 giorni) non sembrano aumentare il rischio di alterazione del colore dei denti. Tuttavia, le donne in gravidanza e in allattamento devono evitare le tetracicline quando sono disponibili alternative più sicure.

Si può verificare epatotossicità nelle donne in gravidanza, in particolare dopo somministrazione EV e in quelli con iperazotemia o pielonefrite. L'assunzione di dosi elevate in gravidanza può portare alla degenerazione grassa del fegato, che può essere fatale.