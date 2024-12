Panoramica sui farmaci antibatterici

Gli esami colturali e l'antibiogramma sono indispensabili nella scelta dell'antibiotico per le infezioni gravi. Spesso, tuttavia, il trattamento deve iniziare prima che il risultato delle colture sia disponibile; in tali situazioni deve essere quindi effettuata una scelta tenendo conto dei patogeni più probabili (selezione empirica dell'antibiotico).

Sia che vengano scelti basandosi sui risultati colturali che in caso contrario, vanno sempre utilizzati gli antibiotici che possiedono lo spettro d'azione più ristretto in grado di controllare l'infezione. Per il trattamento empirico di infezioni gravi che possono coinvolgere uno o più patogeni (p. es., febbre in pazienti neutropenici) o che possono essere dovute a patogeni multipli (p. es., infezione anaerobica polimicrobica), è opportuno un ampio spettro di azione. I patogeni più probabili e la loro sensibilità agli antibiotici cambiano in base alla localizzazione geografica (all'interno delle città e persino all'interno di un singolo ospedale) e possono variare nel tempo. I dati di sensibilità devono essere inclusi negli antibiogrammi e usati per dirigere il trattamento empirico ogni volta che è possibile. Gli antibiogrammi riassumono i modelli di suscettibilità specifici per zone o regioni agli antibiotici comunemente usati per agenti patogeni comuni.

Nelle infezioni gravi è spesso necessario ricorrere a un'associazione di più antibiotici in quanto possono essere presenti più specie batteriche, oppure per sfruttare l'azione sinergica di una combinazione di diversi principi attivi contro una singola specie batterica. Il sinergismo è generalmente definito come un'azione battericida più rapida e completa da parte di una combinazione di antibiotici rispetto a quanto si verifica con il singolo antibiotico. Un esempio comune è l'associazione di un antibiotico attivo sulla parete cellulare (p. es., un beta-lattamico, vancomicina) con un aminoglicoside.