Infezioni da Escherichia coli

Oltre a risultare resistente ad ampicillina e tetraciclina, E. coli è diventato sempre più resistente a trimetoprim/sulfametossazolo e ai fluorochinoloni. Inoltre sono emersi ceppi multiresistenti che producono beta-lattamasi a largo spettro, come causa importante di infezione urinaria e sepsi acquisite in comunità. Le beta-lattamasi a spettro esteso possono idrolizzare la maggior parte dei beta-lattamici, incluse penicilline e cefalosporine ad ampio spettro ei monobattami, ma non i carbapenemi (imipenem, meropenem, doripenem ertapenem); i carbapenemi o i più recenti antibiotici di combinazione beta-lattamico/inibitore delle beta-lattamasi, cefiderocolo, e l'eravaciclina possono essere utilizzati per la maggior parte degli E. coli. produttore di beta-lattamasi a spettro esteso.

L'E. coli ha anche acquisito geni di resistenza che codificano per beta-lattamasi AmpC, carbapenemasi seriniche e metallo-carbapenemasi. Gli agenti simil-tetracicline (p. es., la tigeciclina, l'eravaciclina) e il cefiderocolo (una cefalosporina siderofora iniettabile) sono attivi anche contro i ceppi produttori di beta-lattamasi a spettro esteso, così come con i ceppi produttori di beta-lattamasi AmpC, carbapenemasi seriniche e metallo-carbapenemasi. La fosfomicina ha attività contro i ceppi multiresistenti ed è un'alternativa orale per le infezioni del tratto urinario inferiore (1).