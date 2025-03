(Infezioni da Haemophilus)

I vaccini anti-Hib coniugati (monovalente e in combinazione con altri vaccini per l'infanzia) sono disponibili per i bambini ≥ 2 mesi di età e hanno ridotto le infezioni invasive (p. es., meningiti, epiglottiti, batteriemia) del 99%. Un primo ciclo è prescritto all'età di 2, 4, e 6 mesi o all'età di 2 e 4 mesi a seconda del vaccino prodotto. Un richiamo all'età di 12-15 mesi è indicato con uno qualsiasi dei due prodotti.

I contatti domestici dei pazienti con malattia da Hib invasiva possono essere portatori asintomatici di H. influenzae. I contatti familiari non immunizzati o che non hanno completato il ciclo vaccinale < 4 anni sono a rischio di malattia e devono ricevere una dose di vaccino. Inoltre, tutti i familiari (eccetto le donne in gravidanza) devono sottoporsi alla profilassi con rifampicina orale 600 mg (20 mg/kg per i bambini ≥ 1 mese; 10 mg/kg per i bambini < 1 mese) per via orale 1 volta/die per 4 giorni.

Gli infermieri o i contatti dei centri di assistenza diurna devono sottoporsi a profilassi se si sono verificati ≥ 2 casi di malattia invasiva in 60 giorni. Il beneficio della profilassi per 1 solo caso di malattia invasiva non è stato stabilito.