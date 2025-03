La tigeciclina è efficace contro molti batteri resistenti, compresi quelli con resistenza alle tetracicline. La tigeciclina ha attività in vitro contro i seguenti:

Non è efficace contro Pseudomonas aeruginosa, Providencia spp, Morganella morganii, o Proteus spp.

La tigeciclina è indicata per

I pazienti trattati con la tigeciclina (in particolare quelli trattati per polmonite associata alla ventilazione meccanica) hanno avuto una mortalità più alta di quelli che hanno ricevuto altri antibiotici, risultando in un avvertimento (inquadrato di nero) da parte dell'FDA (U.S. Food and Drug Administration). In generale, la tigeciclina deve essere riservata per le infezioni da microrganismi multi-resistenti quando le altre opzioni di trattamento sono più tossiche o meno efficaci. A causa della sua attività parenterale contro C. difficile, la tigeciclina può essere un antibiotico utile quando un paziente richiede un trattamento concomitante di un'infezione da microrganismi multi-resistenti e C. difficile.