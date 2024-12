Terapia di supporto

Per i pazienti gravemente malati o a rischio, un fluorochinolone, azitromicina, o cefalosporina di 3a generazione

La perdita di liquidi dovuta alla shigellosi viene trattata in modo sintomatico con liquidi per via orale o liquidi EV.

Gli agenti antidiarroici (p. es., loperamide) possono prolungare la malattia e non devono quindi essere usati.

Gli antibiotici possono ridurre i sintomi e l'eliminazione di Shigella ma non sono necessari per gli adulti sani con malattia in forma lieve. Tuttavia, alcuni pazienti, compresi i seguenti, devono solitamente essere trattati:

Bambini

Anziani

Pazienti con immunocompromissione

Pazienti con malattia da moderata a grave

Per gli adulti, possono essere utilizzati i seguenti antibiotici:

Un fluorochinolone orale (come la ciprofloxacina)

Azitromicina orale

Ceftriaxone EV

Per i bambini, possono essere utilizzati i seguenti antibiotici:

Ceftriaxone EV

Azitromicina orale

Molte Shigella isolati hanno un'alta probabilità di essere resistenti all'ampicillina, al trimetoprim/sulfametossazolo e alle tetracicline, ma i pattern di resistenza variano in base alle regioni geografiche. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha riportato un aumento della shigellosi estensivamente resistente ai farmaci (extensively drug-resistant [XDR]) negli Stati Uniti, il che limita le opzioni antimicrobiche, in particolare negli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, nelle persone infettate dall'HIV, i viaggiatori internazionali e i senza tetto. La maggior percentuale di casi riguardava S. sonnei e S. flexneri (1). Il trattamento della shigellosi XDR spesso richiede un carbapenemico; generalmente la terapia deve essere diretta da un esperto in malattie infettive.