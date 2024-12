Gli studi sulla riproduzione animale con nitrofurantoina non hanno mostrato rischi per il feto. Non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati in donne in gravidanza, ma la nitrofurantoina è generalmente considerata sicura durante tutti e 3 i trimestri di gravidanza. Tuttavia, la nitrofurantoina è controindicata a termine e durante il travaglio o il parto perché interferisce con i sistemi enzimatici immaturi dei globuli rossi dei neonati, danneggiando le cellule e può provocare anemia emolitica.

La nitrofurantoina entra nel latte materno e deve essere evitata se possibile durante il primo mese di allattamento al seno per ridurre il rischio di anemia emolitica, specialmente nei bambini con iperbilirubinemia.