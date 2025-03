Monobattamici

University of Washington School of Pharmacy

I monobattami sono antibiotici battericidi beta-lattamici parentali.

L'aztreonam è attualmente l'unico monobattamico disponibile. L'aztreonam ha un'attività simile a quella della ceftazidima contro

Gli Enterobacterales che non producono beta-lattamasi AmpC, beta-lattamasi a spettro esteso o Klebsiella pneumoniae carbapenemasi

Pseudomonas aeruginosa

L'aztreonam non è attivo nei confronti degli anaerobi. I batteri Gram-positivi sono resistenti all'aztreonam (a differenza delle cefalosporine). L'aztreonam agisce sinergicamente con gli aminoglicosidi.

L'aztreonam condivide somiglianze strutturali con pochi altri beta-lattamici, rendendo improbabile la cross-ipersensibilità, tranne con ceftazidima e cefiderocolo, che hanno catene laterali R1 simili. Pertanto, l'aztreonam è usato principalmente per gravi infezioni bacillari aerobiche Gram-negative (inclusa meningite) in pazienti che hanno una grave allergia al beta-lattamico ma che richiedono comunque una terapia con beta-lattamico. L'aztreonam non è anche labile alle metallo-beta-lattamasi e può quindi essere utile per alcune infezioni in cui la resistenza ad altri antibiotici beta-lattamici è mediata da quell'enzima.

Altri antibiotici vengono aggiunti come copertura in presenza di specie sospette e anaerobi Gram-positivi.

La dose di aztreonam è ridotta nell'insufficienza renale.