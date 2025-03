Lo spettro di attività della clindamicina è simile a quella del macrolide eritromicina (vedi tabella Alcuni usi clinici dei macrolidi) tranne per il fatto che la clindamicina è

Efficace per le infezioni dovute ad anaerobi (eccetto che non è affidabile contro Bacteroides spp, tra cui Bacteroides fragilis , a causa della resistenza), la maggior parte degli Staphylococcus aureus meticillino-resistenti non nosocomiali, e degli Streptococcus pneumoniae resistenti alla clindamicina, resistente ai macrolidi

Attiva in modo incerto e inaffidabile su micoplasmi, clamidie, Chlamydophila spp, e Legionella

I bacilli Gram-negativi aerobi e gli enterococchi sono resistenti.

La clindamicina è solitamente utilizzata per le infezioni anaerobiche; tuttavia, tra questi microrganismi è emersa una resistenza alla clindamicina, in particolare gli anaerobi Gram-negativi come B. fragilis. Siccome queste infezioni spesso coinvolgono anche bacilli Gram-negativi aerobi, vengono aggiunti anche altri antibiotici. La clindamicina è parte della terapia di combinazione nelle:

Con penicillina per infezioni causate da streptococchi tossigenici (perché la clindamicina diminuisce la produzione di tossine da parte dei batteri)

Con pirimetamina per la toxoplasmosi cerebrale

Con chinino per la babesiosi o per la malaria da Plasmodium falciparum

Con primachina per la polmonite da Pneumocystis jirovecii

La clindamicina può essere utilizzata per le infezioni (p. es., della pelle e dei tessuti molli), in ambiente extraospedaliero in cui è frequente la presenza di Staphylococcus aureus meticillino resistente non nosocomiale (CA-MRSA); che la clindamicina risulti utile dipende dai pattern di resistenza locali.

La clindamicina può essere utilizzata nelle infezioni dovute a ceppi clindamicina ed eritromicina-sensibili. Tuttavia, alcuni ceppi di S. aureus meticillino-resistente non nosocomiale (CA-MRSA) sono sensibili alla clindamicina e resistenti all'eritromicina; la resistenza all'eritromicina in questi ceppi può essere causata da un meccanismo di efflusso attivo o da una modifica del bersaglio ribosomiale. Se il ceppo infettante di S. aureus non nosocomiale, meticillino-sensibile resistente alla clindamicina è resistente all'eritromicina a causa del meccanismo di efflusso, i pazienti possono rispondere alla clindamicina. Tuttavia, se il ceppo è resistente all'eritromicina per la modifica del bersaglio ribosomiale, i pazienti possono non rispondere clinicamente alla clindamicina in quanto si possono selezionare alcuni mutanti durante la terapia con clindamicina; questi mutanti sono resistenti alla clindamicina e all'eritromicina a causa di una modifica costitutiva del bersaglio ribosomiale. (Costitutiva significa che la resistenza è sempre presente indipendentemente dalla presenza di un induttore quale per esempio l'eritromicina.)

La resistenza all'eritromicina dovuta all'efflusso può essere differenziata da quella dovuta alla modifica del bersaglio ribosomiale inducibile attraverso un test comunemente utilizzato di diffusione a doppio disco (D-test). Un disco contenente clindamicina è posto a una distanza standard da un disco contenente eritromicina su una piastra di agar, strisciato con un inoculo standard del ceppo di S. aureus meticillino-resistente non nosocomiale (CA-MRSA) in questione. Una zona di inibizione della crescita (a forma di lettera "D") attorno al disco di clindamicina, con una zona appiattita più vicina al disco di eritromicina indica una resistenza inducibile ribosomiale. I pazienti che hanno un'infezione da moderata a grave da un ceppo di S. aureus meticillino-resistente non nosocomiale (CA-MRSA) con resistenza ribosomiale inducibile e D-test positivo non devono essere trattati con clindamicina.

La clindamicina non può essere impiegata nelle infezioni del sistema nervoso centrale (tranne che nella toxoplasmosi cerebrale) perché il potere di penetrazione nel cervello e nel liquido cerebrospinale è scarso.

La clindamicina topica viene usata per l'acne.