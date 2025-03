Gli studi sulla riproduzione animale con lefamulin mostrano alcuni rischi e non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati in donne in gravidanza. Le alternative alla lefamulina devono essere prese in considerazione nelle donne in gravidanza finché non saranno disponibili maggiori dati di sicurezza. Le donne in età fertile devono usare la contraccezione durante la terapia e per 2 giorni dopo l'ultima dose.

Gli studi sugli animali durante l'allattamento suggeriscono che la lefamulina si concentra nel latte materno. Si consiglia alle donne che durante l'allattamento assumono la lefamulina di pompare e di gettare il latte durante l'assunzione di lefamulina e per 2 giorni dopo l'ultima dose.