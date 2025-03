I lipoglicopeptidi sono ampiamente attivi contro i batteri Gram-positivi inclusi

L'oritavancina è attiva contro i ceppi di enterococchi resistenti alla vancomicina che presentano il gene vanA; la dalbavancina e la telavancina non lo sono. La dalbavancina, l'oritavancina e la telavancina svolgono un'attività contro i ceppi di enterococchi resistenti alla vancomicina vanB. Tutti e tre i lipoglicopeptidi sono attivi contro lo Staphylococcus aureus e lo Staphylococcus epidermidis indipendentemente dalla loro suscettibilità alla meticillina. Solo l'oritavancina è attiva contro lo S. aureus resistente alla vancomicina.

La telavancina è usata per le infezioni complicate della pelle e per le infezioni degli annessi cutanei, così come per la polmonite acquisita in ospedale e la polmonite batterica da ventilazione causata da ceppi sensibili di S. aureus.

I lipoglicopeptidi a lunga durata d'azione dalbavancina e oritavancina sono usati per trattare infezioni batteriche acute della cute e delle strutture cutanee, ma sono ancora in fase di studio come trattamento per infezioni più invasive.