Panoramica sui batteri

La colorazione di Gram è il metodo più comune di colorazione per l'identificazione batterica generale. I batteri Gram-positivi trattengono il colorante cristal violetto (apparendo blu scuro) dopo fissazione con soluzione iodata e decolorazione con alcol e un controcolorazione con safranina; i batteri Gram-negativi, che non trattengono il colorante cristal violetto, appaiono rossi. I batteri Gram-negativi hanno una membrana esterna aggiuntiva che contiene il lipopolisaccaride (endotossina) che aumenta la virulenza e l'antibiotico-resistenza di queste specie batteriche. (Per gli altri fattori che aumentano la patogenicità batterica, vedi Fattori favorenti l'invasione microbica.)

Le tecniche di colorazione di Ziehl-Neelsen e Kinyoun sono colorazioni acidoresistenti utilizzate per identificare principalmente i micobatteri, in particolare M. tuberculosis. Essi possono anche identificare i bacilli Gram-positivi Nocardia e i protozoi Cryptosporidia, Cyclospora e Cystoisospora. La carbolfucsina viene applicata, successivamente si decolora con acido cloridrico ed etanolo, e dopo si utilizza come colorante di contrasto il blu di metilene.

Le colorazioni con fluorocromi (p. es., auramina-rodamina) identificano anche i microrganismi acidoresistenti, ma è necessario un microscopio a fluorescenza speciale.

(Vedi anche Microscopia.)