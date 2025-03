University of Washington School of Pharmacy

I sulfamidici sono antibiotici batteriostatici di sintesi che inibiscono in modo competitivo la conversione dell'acido p-aminobenzoico a diidropteroato, necessario ai batteri per la sintesi di acido folico e alla fine per la sintesi delle purine e del DNA. L'uomo non sintetizza acido folico (folato) ma lo acquisisce dalla dieta, pertanto la sintesi del DNA nell'uomo viene meno influenzata da tali farmaci.

I sulfamidici comprendono:

Mafenide

Sulfacetamide

Sulfadiazina

Sulfadoxina

Sulfametizolo

Sulfametossazolo

Sulfanilamide

Sulfasalazina

Sulfisossazolo

Tre sulfonammidi, sulfisoxazolo, sulfametizolo, sulfasalazina sono disponibili come singoli farmaci per uso orale. Il sulfametossazolo è coformulato con trimetoprim (noto come trimetoprim/sulfametossazolo). La sulfadossina combinata con la pirimetamina è disponibile per uso orale.

I sulfamidici disponibili per uso topico sono la sulfadiazina d'argento e la crema mafenide per ustioni, la crema e le supposte vaginali al sulfanilammide e il sulfacetamide oftalmico.

Resistenza La resistenza ai sulfamidici è diffusa, e la resistenza verso un sulfamidico implica resistenza verso tutti gli altri.

Farmacocinetica dei sulfamidici La maggior parte dei sulfamidici viene rapidamente assorbita per via orale e, quando applicata sulle ustioni, per via topica. I sulfamidici si distribuiscono in tutto il corpo. Sono metabolizzati soprattutto dal fegato ed escreti per via renale. I sulfamidici competono per siti di legame della bilirubina sull'albumina.

Controindicazioni ai sulfamidici I sulfamidici sono controindicati nei pazienti che hanno avuto una precedente reazione allergica a essi o che hanno porfiria. I sulfamidici non eradicano gli streptococchi di gruppo A nei pazienti con faringite e non devono essere usati per trattare la faringite streptococcica di gruppo A.

Uso dei sulfamidici durante la gravidanza e l'allattamento Le evidenze riguardanti un'associazione tra sulfonamidi e difetti alla nascita sono miste. Studi sugli animali con sulfonamidi mostrano alcuni rischi e non sono stati effettuati studi adeguati in donne in gravidanza. L'uso in prossimità del parto e nelle madri che allattano è controindicato, così come nei pazienti < 2 mesi di età (eccetto che nel caso di terapia aggiuntiva con pirimetamina per trattare la toxoplasmosi congenita). Se usati a breve termine durante la gravidanza o nei neonati, questi farmaci aumentano i livelli ematici di bilirubina non coniugata e aumentano il rischio di ittero nucleare nel feto o nel neonato. I sulfamidici passano nel latte materno.

Effetti avversi dei sulfamidici Gli effetti avversi dei sulfonamidi possono derivare dai sulfamidici sia orali che talvolta per uso topico; gli effetti comprendono Reazioni da ipersensibilità, come eruzioni cutanee, sindrome di Stevens-Johnson, vasculite, malattia da siero, febbre da farmaci, anafilassi e angioedema

Cristalluria, oliguria e anuria

Reazioni ematologiche, quali agranulocitosi, trombocitopenia e, nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), anemia emolitica

Ittero nucleare dei neonati

Fotosensibilità

Effetti neurologici, come insonnia e cefalea Può verificarsi ipotiroidismo, epatite, e riattivazione di lupus eritematoso sistemico quiescente nei pazienti che assumono sulfamidici. Questi farmaci possono esacerbare le porfirie. L'incidenza degli effetti avversi è diversa per i vari sulfamidici ma la sensibilità crociata è frequente. La sulfasalazina può ridurre l'assorbimento intestinale di folati (acido folico). Pertanto, l'uso di questo farmaco può provocare carenza di folati in pazienti con malattia infiammatoria intestinale, che riduce anche l'assorbimento, soprattutto se l'assorbimento attraverso la dieta è inadeguato. La mafenide può causare l'acidosi metabolica da inibizione dell'anidrasi carbonica.