Metronidazolo e tinidazolo

Il metronidazolo è ben assorbito per via orale. È somministrato EV in genere solo nei pazienti che non possono essere trattati per via orale. Si distribuisce bene nei liquidi corporei e penetra nel liquido cerebrospinale, raggiungendo così alte concentrazioni.

Il metronidazolo viene metabolizzato presumibilmente nel fegato ed escreto soprattutto nelle urine, anche se l'eliminazione non è ridotta nei pazienti con insufficienza renale. Tuttavia, poiché i metaboliti del metronidazolo possono accumularsi in pazienti con insufficienza renale terminale, questi pazienti devono essere monitorati per gli effetti avversi associati al metronidazolo tra cui le manifestazioni del sistema nervoso centrale, incluse cefalea, convulsioni e neuropatia periferica (principalmente intorpidimento o parestesie in un'estremità).

Il tinidazolo ha un'emivita leggermente più lunga del metronidazolo, consentendo dosaggi meno frequenti.