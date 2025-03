La biodisponibilità orale del sale di fosfomicina trometamina è bassa (circa 40%), e di conseguenza, i livelli sierici sono bassi rispetto alle concentrazioni minime inibitorie (CMI). Per questo motivo, la fosfomicina viene usato per il trattamento di infezioni delle vie urinarie inferiore non complicate, non per la pielonefrite.

La fosfomicina non si lega alle proteine plasmatiche e si distribuisce ampiamente nei tessuti. La fosfomicina viene eliminata nelle urine principalmente per filtrazione glomerulare senza biotrasformazione. Dopo somministrazione orale, i livelli urinari superano la concentrazione minima inibente (CMI) dei patogeni sensibili per oltre 24 h.

Una formulazione EV di fosfomicina è disponibile in alcuni paesi fuori dagli Stati Uniti e può essere utile per infezioni più gravi, tra cui infezioni del sistema nervoso centrale, osteomielite e polmonite; quando viene usato per trattare queste infezioni, è spesso usato con altri antibiotici come i beta-lattamici.