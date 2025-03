Linezolid e tedizolid

Il linezolid è un inibitore reversibile e non selettivo delle mono-amino-ossidasi (IMAO), l'inibizione delle monoamino ossidasi causa un aumento dei livelli del neurotrasmettitore serotonina. Così, il linezolid ha il potenziale di causare la sindrome serotoninergica (uno stato iperserotonergico caratterizzato da alterazioni dello stato mentale, anomalie neurologiche, e instabilità autonomica) quando viene utilizzato in pazienti con uno dei seguenti:

Tumori carcinoidi endocrinologicamente attivi

Uso di farmaci con attività serotoninergica

Questi farmaci comprendono gli inibitori della ricaptazione della serotonina, le monoamino ossidasi (p. es., fenelzina, isocarbossazide), antidepressivi triciclici, agonisti del recettore della serotonina 1B/1D (triptani), meperidina, metadone, bupropione, e buspirone. Un'analisi che utilizza i dati dell'FDA Adverse Events Reporting System (FAERS) suggerisce che il linezolid causi con maggiore probabilità la sindrome serotoninergica quando viene utilizzato con citalopram (o escitalopram) o metadone (1). Dati successivi provenienti da studi di coorte suggeriscono che il linezolid possa probabilmente essere somministrato in modo sicuro alla maggior parte dei pazienti che assumono antidepressivi e oppiacei (2, 3). Quindi, i pazienti che assumono questi farmaci e hanno urgente bisogno di linezolid possono essere trattati se il beneficio si ritiene superiore al rischio. Tuttavia, la combinazione di linezolid e di citalopram (o escitalopram) o metadone deve essere evitata quando possibile.

I pazienti con uso recente o attuale di qualsiasi farmaco serotoninergico e di linezolid devono essere attentamente monitorati per le manifestazioni della sindrome serotoninergica durante 2 settimane dopo la sospensione del trattamento (per la fluoxetina, 5 settimane) o per 24 ore dopo l'ultima dose di linezolid.

Il linezolid non è stato studiato in pazienti con sindrome carcinoide; deve essere usato solo nel caso in cui i pazienti vengano strettamente monitorati per evidenziare segni e sintomi da sindrome serotoninergica.