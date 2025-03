Indicazioni per trimetoprim e sulfametossazolo

Il trimetoprim e il trimetoprim/sulfametossazolo sono attivi contro

Un ampio spettro di batteri Gram-positivi (tra cui alcuni ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti)

Un ampio spettro di batteri Gram-negativi

Protozoi Cystoisospora e Cyclospora spp

Il fungo Pneumocystis jirovecii

La combinazione TMP/SMX è inattiva contro

Enterococchi, molti ceppi di Enterobacterales (precedentemente Enterobacteriaceae) e molti Streptococcus pneumoniae sono resistenti. Il trimetoprim/sulfametossazolo non è efficace clinicamente nella faringite da streptococco di gruppo A e non previene sequele come la febbre reumatica.

Il trimetoprim/sulfametossazolo da solo è usato meno spesso ma può essere utile per