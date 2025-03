Infezioni da Pseudomonas e infezioni correlate

Lo Pseudomonas è ubiquitario e preferisce gli ambienti umidi.

Negli esseri umani, P. aeruginosa è il patogeno più diffuso, ma l'infezione può derivare da P. paucimobilis, P. putida, P. fluorescens, P. stutzeri, P. mendocina o P. acidovorans. Altri importanti patogeni nosocomiali precedentemente noti come Pseudomonas comprendono Burkholderia cepacia e Stenotrophomonas maltophilia. Il B. pseudomallei (in precedenza chiamato Pseudomonas pseudomallei) causa una particolare malattia nota come melioidosi che è geograficamente limitata principalmente al sud-est asiatico e al nord dell'Australia.

La P. aeruginosa è presente occasionalmente sulla cute normale delle regioni ascellare e anogenitale ma solo di rado nelle feci, a meno che non sia stata somministrata una terapia antibiotica. In ambito ospedaliero il microrganismo si ritrova frequentemente nei lavandini, nelle soluzioni antisettiche e nei recipienti per urine. La trasmissione ai pazienti da parte del personale sanitario può verificarsi, specie negli ustionati e nelle unità di terapia intensiva neonatali, a meno che non vengano seguite scrupolosamente le pratiche di controllo dell'infezione.