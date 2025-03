Rifamicine

Alcuni studi sulla riproduzione animale con rifabutina hanno mostrato effetti avversi quando i livelli di farmaco erano più alti di quelli normalmente raggiunti negli esseri umani. Non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati in donne in gravidanza o in allattamento. Non è nota la sicurezza durante l'allattamento.

Gli studi sulla riproduzione animale con rifampicina o rifapentina mostrano alcuni rischi (ossia, teratogenicità) a dosi di farmaco inferiori o uguali a quelle tipicamente raggiunte negli esseri umani. Non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati con questi farmaci nelle donne incinte.

A causa della potenziale carcinogenicità osservata negli studi animali, il produttore sconsiglia l'uso di rifampicina durante l'allattamento. Tuttavia, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non considerano la rifampina una controindicazione all'allattamento al seno; la decisione di interrompere l'allattamento o di sospendere il farmaco deve essere presa in base all'importanza del farmaco per la madre.