Queste cefalosporine hanno un'eccellente attività contro

Cocchi Gram-positivi

Alcuni bacilli Gram-negativi

Oral first-generation cephalosporins are commonly used for uncomplicated skin and soft-tissue infections, which are usually due to staphylococci and streptococci.

La cefazolina parenterale è utilizzata spesso per l'endocardite da S. aureus meticillino-sensibile e per la profilassi in chirurgia cardiotoracica, ortopedica, addominale e pelvica.

A seconda della sensibilità geografica locale, il bacillo Gram-negativo Escherichia coli può essere sensibile, e la cefalexina è spesso utilizzata per le infezioni del tratto urinario non complicate.