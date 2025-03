La vancomicina è attiva contro

La maggior parte dei cocchi e bacilli Gram-positivi, compresi quasi tutti i ceppi di Staphylococcus aureus e di stafilococco coagulasi-negativi che sono resistenti alle penicilline e cefalosporine

Molti ceppi di enterococchi (perlopiù Enterococcus faecalis)

Tuttavia, molti ceppi di enterococchi e alcuni ceppi di S. aureus sono resistenti.

La vancomicina è spesso usata nelle infezioni gravi e nelle endocarditi causate dai seguenti (eccetto per i ceppi resistenti alla vancomicina):

S. aureus meticillino-resistente

Stafilococchi coagulasi-negativi meticillino-resistenti

Alcuni Streptococcus pneumoniae resistenti ai beta-lattamici e multiresistenti

Streptococchi beta-emolitici (quando i beta-lattamici non possono essere usati a causa di allergie o resistenze)

Corynebacterium species including C. jeikeium , and C. striatum

Streptococchi viridanti (quando le beta-lattamine non possono essere usate a causa di allergia o resistenza)

Enterococchi (quando i beta-lattamici non possono essere utilizzati a causa di allergia farmaco o resistenza)

Tuttavia, la vancomicina è meno efficace dei beta-lattamici antistaphylococcal per le infezioni suscettibili alla meticillina S. aureus. La vancomicina è usata con altri antibiotici nelle endocarditi da stafilococco meticillino-resistente coagulasi-negativo su valvola protesica o nelle endocarditi da enterococco. La vancomicina è stata anche utilizzata come antibiotico alternativo nella meningite pneumococcica causata da ceppi con ridotta sensibilità alla penicillina; tuttavia a causa della penetrazione irregolare nel liquido cerebrospinale (in particolare in caso di uso concomitante di desametasone) e dei fallimenti clinici segnalati, la vancomicina come unico farmaco non è l'opzione ottimale per il trattamento della meningite da pneumococco.

La vancomicina orale è usata per trattare la diarrea da Clostridioides (in precedenza, Clostridiumdifficile) (colite pseudomembranosa). La vancomicina è raccomandata rispetto al metronidazolo per un episodio iniziale di infezione da C. difficile non grave. È preferibile rispetto al metronidazolo per pazienti con gravi infezioni da C. difficile ed è preferito per i pazienti che non rispondono al metronidazolo. Tuttavia, l'Infectious Diseases Society of America (IDSA) e le Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) 2021 clinical practice guidelines on the management of Clostridioides difficile infection in adults raccomandano che la fidaxomicina (quando disponibile) sia utilizzata rispetto alla vancomicina contro l'infezione da C. difficile a causa della riduzione del rischio di recidiva con la fidaxomicina.