Studi sulla riproduzione animale con eritromicina o azitromicina non hanno mostrato rischi per il feto. Dopo l'esposizione all'eritromicina durante l'inizio della gravidanza è stata osservata una più alta percentuale di anomalie cardiovascolari rispetto all'esposizione alla penicillina; tuttavia, in altri studi questo aumento del rischio non è stato osservato. L'eritromicina è considerata più sicura dell'azitromicina perché l'uso clinico è stato molto più ampio.

Studi sulla riproduzione animale con claritromicina mostrano alcuni rischi. La claritromicina non deve essere usata nelle donne in gravidanza tranne quando non esiste una terapia alternativa.

L'eritromicina è considerata compatibile con l'allattamento. Non è nota la sicurezza degli altri macrolidi nell'allattamento.

Studi disponibili sulla fidaxomicina su animali non hanno mostrato segni di teratogenicità. La fidaxomicina ha un assorbimento sistemico minimo, pertanto il rischio di effetti avversi per un feto o un lattante deve essere relativamente basso.