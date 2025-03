University of Washington School of Pharmacy

La spectinomicina è un antibiotico batteriostatico chimicamente correlato agli aminoglicosidi. La spectinomicina si lega alla subunità ribosomiale 30S, inibendo così la sintesi proteica batterica. La sua attività è ristretta ai gonococchi. La spectinomicina viene eliminata per filtrazione glomerulare.

Le indicazioni comprendono

La spectinomicina non è efficace per la faringite gonococcica. Non è disponibile negli Stati Uniti, e dove disponibile, è riservata ai pazienti che non possono essere trattati con ceftriaxone.

Gli effetti avversi, comprese le reazioni di ipersensibilità e la febbre, sono rari.