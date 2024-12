Un'ipercalcemia moderata (calcio sierico > 11,5 mg/dL [> 2,88 mmol/L] e < 18 mg/dL [< 4,51 mmol/L]) può essere trattata con la somministrazione di soluzione fisiologica isotonica e di un diuretico dell'ansa come nel caso dell'ipercalcemia lieve o, a seconda della causa, con farmaci che riducono il riassorbimento osseo (solitamente bisfosfonati, calcitonina o più raramente plicamicina e nitrato di gallio), corticosteroidi o clorochina.

I bisfosfonati inibiscono l'attività degli osteoclasti. Questi sono di solito i farmaci di scelta per l'ipercalcemia associata al cancro. Può essere somministrato acido zoledronico in un'unica dose di 4-8 mg EV e ciò abbassa il calcio sierico in maniera molto efficace per mediamente > 40 giorni.

Il pamidronato può essere somministrato nell'ipercalcemia associata al cancro, in un'unica dose di 30-90 mg EV, ripetuta non prima di 7 giorni. Esso abbassa i valori di calcio sierico per ≤ 2 settimane.

L'ibandronato può essere somministrato in un'unica dose da 4-6 mg EV in caso di ipercalcemia associata a tumori maligni; è efficace per circa 14 giorni.

L'etidronato 7,5 mg/kg EV 1 volta/die per 3-5 giorni viene utilizzato per trattare la malattia di Paget e l'ipercalcemia neoplastica. La dose di mantenimento è di 20 mg/kg per via orale 1 volta/die, ma la dose deve essere ridotta quando la velocità di filtrazione glomerulare è ridotta.

L'uso ripetitivo di bisfosfonati EV per il trattamento dell'ipercalcemia associata a metastasi ossee o mieloma è stata associata a osteonecrosi della mandibola. Alcuni report suggeriscono che questo risultato sembrerebbe essere più frequente con l'acido zoledronico. Tossicità renale è stata riportata in pazienti trattati con acido zoledronico. Bisfosfonati orali (p. es., alendronato o risedronato) possono essere somministrati per mantenere il calcio nel range di normalità ma non sono generalmente utilizzati per il trattamento di ipercalcemia acuta.

Il denosumab, 120 mg per via sottocutanea una volta ogni 4 settimane con ulteriori dosi nei giorni 8 e 15 del primo mese di trattamento, è un anticorpo monoclonale che inibisce l'attività osteoclastica che può essere impiegato per l'ipercalcemia associata al cancro che non risponde ai bisfosfonati. Il calcio e la vitamina D sono somministrati se necessario per evitare l'ipocalcemia.

La calcitonina (tirocalcitonina) è un ormone peptidico ad azione rapida, secreto fisiologicamente in risposta all'ipercalcemia da parte delle cellule C della tiroide. La calcitonina sembra abbassare il calcio sierico inibendo l'attività osteoclastica. Una dose di calcitonina di salmone di 4-8 UI/kg sottocute ogni 12 h è sicura. La calcitonina può abbassare i livelli sierici di calcio di 1-2 mg/dL nel giro di alcune ore. La sua utilità nel trattamento dell'ipercalcemia associata al cancro è limitata dalla sua breve durata d'azione con sviluppo di tachifilassi (spesso dopo circa 48 h) e dalla mancanza di risposta in ≥ 40% dei pazienti. Tuttavia, la combinazione di calcitonina di salmone e prednisone può tenere sotto controllo il calcio sierico anche per diversi mesi in alcuni pazienti affetti da cancro. Se la calcitonina perde di efficacia, essa può essere sospesa per 2 giorni (mentre la somministrazione di prednisone viene proseguita) e poi ripresa.

I corticosteroidi (p. es., prednisone 20-40 mg per via orale 1 volta/die) possono aiutare nel controllare l'ipercalcemia come terapia aggiuntiva, abbassando la produzione di calcitriolo e, quindi, l'assorbimento intestinale di calcio nella maggior parte dei pazienti con intossicazione da vitamina D, ipercalcemia idiopatica infantile e sarcoidosi. Alcuni pazienti affetti da mieloma, linfoma, leucemia o cancro metastatico, necessitano di 40-60 mg di prednisone 1 volta/die. Tuttavia, > 50% di tali pazienti non risponde ai corticosteroidi e, se presente, la risposta appare dopo molti giorni; così, sono spesso necessari trattamenti aggiuntivi.

La clorochina fosfato 500 mg per via orale 1 volta/die inibisce la sintesi di 1,25(OH)2D e riduce i livelli plasmatici di calcio nei pazienti con sarcoidosi. Un controllo oftalmologico di routine (p. es., esame del fundus ogni 6-12 mesi) è necessario per individuare danni retinici dose-dipendenti.

La plicamicina, 25 mcg/kg EV 1 volta/die in 50 mL di soluzione glucosata al 5% somministrata in 4-6 h, è efficace in pazienti con ipercalcemia neoplastica ma viene usata raramente data la disponibilità di altre terapie più sicure.