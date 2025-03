Stenosi e occlusione dell'arteria renale

Sospetto clinico

Diagnostica per immagini

La diagnosi viene sospettata nei pazienti con insufficienza renale e che hanno

Sintomi di occlusione acuta dell'arteria renale

Sintomi o segni di tromboembolia

Ipertensione che inizia prima dei 30 anni senza un'anamnesi familiare positiva per ipertensione

Ipertensione grave o resistente

Aumento inspiegabile della creatinina e/o aumento acuto della creatinina di almeno il 50% dopo la somministrazione di inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina o di inibitori dei recettori dell'angiotensina II

Stenosi dell'arteria renale (angiografia a sottrazione digitale) Immagine Image provided by Jan N. Basile, MD.

Gli esami del sangue e delle urine sono fatti per confermare l'insufficienza renale. La diagnosi è confermata dall'imaging (vedi tabella Diagnostica per immagini per la diagnosi di stenosi dell'arteria renale o occlusione). I test da eseguire dipendono dalla funzione renale basale e da altre caratteristiche del paziente e dalla disponibilità dei test.

Alcuni test (angio-TC, arteriografia, angiografia digitale sottrattiva) richiedono la somministrazione di un agente ionico EV come mezzo di contrasto, che può essere nefrotossico; il rischio è molto più basso con i mezzi di contrasto non ionici ipo-osmolari o isosmolari che ora sono diffusamente utilizzati (vedi Mezzi di contrasto RX e reazioni avverse). L'angio-RM richiede l'uso di gadolinio come contrasto; nei pazienti con grave malattia renale cronica, il gadolinio comporta il rischio di fibrosi sistemica nefrogenica, una condizione che ricorda da vicino la sclerosi sistemica, e che non ha un metodo soddisfacente di trattamento.

Quando gli altri test sono inconcludenti o negativi ma il sospetto clinico è forte, si ricorre all'arteriografia per una diagnosi definitiva. L'arteriografia può essere necessaria anche prima di interventi invasivi.

Tabella Diagnostica per immagini per la diagnosi di stenosi dell'arteria renale o occlusione Tabella

Quando si sospetta una malattia tromboembolica, possono essere necessari l'ECG (per individuare la fibrillazione atriale) e i test di coagulabilità, in modo da identificare fonti emboliche trattabili. L'ecocardiografia transesofagea si effettua per rilevare le lesioni ateromasiche nell'aorta ascendente e toracica e le zone sedi di trombi cardiaci o vegetazioni valvolari.

Gli esami ematici e quelli urinari non sono diagnostici, ma vengono eseguiti per confermare un'insufficienza renale, come indicato dai valori elevati della creatinina e dell'azotemia e dall'iperkaliemia. Possono essere presenti anche leucocitosi, ematuria macroscopica o microscopica e proteinuria.