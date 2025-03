Una fistola arterovenosa è una comunicazione anomala tra un'arteria e una vena.

Una fistola arterovenosa può essere congenita (in tal caso sono coinvolti i vasi più piccoli) o acquisita in seguito a traumi (p. es., ferite da arma da fuoco o da punta) o per la rottura di un aneurisma arterioso all'interno di una vena vicina. Nei pazienti con insufficienza renale terminale che richiede emodialisi, una fistola artero-venosa viene creata chirurgicamente per fornire accesso vascolare per la procedura.

La fistola può provocare sintomi e segni di

Insufficienza arteriosa (p. es., ulcerazione dovuta al flusso arterioso ridotto o ad ischemia)

Insufficienza venosa cronica, causata dal flusso arterioso a elevata pressione all'interno della vena coinvolta (p. es., edema periferico, varicosità, pigmentazione da stasi)

Gli emboli possono passare dalla venosa alla circolazione arteriosa (e provocare ulcerazione annidandosi in vasi distali), sebbene le differenze di pressione rendano questo improbabile. Se la fistola è superficiale, si può avvertire una massa palpabile e l'area affetta è solitamente gonfia e calda e mostra un reticolo venoso superficiale disteso e pulsante.

In corrispondenza della fistola si può palpare un fremito, mentre l'auscultazione evidenzia un soffio continuo (va e vieni) che si accentua durante la sistole.

Di rado, se una parte significativa della portata cardiaca viene deviata al cuore destro attraverso la fistola, si può sviluppare un'insufficienza cardiaca a elevata gittata.

Diagnosi della fistola arterovenosa Valutazione clinica

A volte ecografia Le fistole sono diagnosticate clinicamente sulla base della presenza di brivido, soffio ed altri segni. L'ecodoppler è il miglior test di conferma. Per le fistole che non possono essere visualizzate con l'ecografia, si può utilizzare l'angio-RM o l'angiografia computerizzata. L'imaging con angiografia convenzionale è in genere eseguito quando è previsto un trattamento con catetere.