Fistola artero-venosa creata chirurgicamente

Catetere venoso centrale

L'emodialisi si effettua solitamente attraverso una fistola arterovenosa creata chirurgicamente.

Le fistole arterovenose create chirurgicamente sono meglio dei cateteri venosi centrali in quanto più durature e meno soggette alle infezioni (4, 5). Ma sono anche soggette a complicanze (trombosi, infezione, aneurisma o pseudoaneurisma). Una fistola appena creata può richiedere 2-3 mesi per maturare e diventare utilizzabile. Tuttavia, può essere necessario un ulteriore periodo di tempo per la revisione della fistola, quindi nei pazienti con malattia renale cronica, la fistola deve essere creata almeno 6 mesi prima del bisogno anticipato della dialisi. La procedura chirurgica prevede l'anastomosi dell'arteria radiale, brachiale o femorale a una delle vene adiacenti, con tecnica termino-laterale tra la vena e l'arteria. Quando la vena adiacente non è adatta al confezionamento di un accesso, viene adoperato un innesto protesico. Per questi pazienti un'altra opzione è rappresentata dal trapianto autologo di vena safena.

Un catetere venoso centrale può essere usato per la dialisi se una fistola arterovenosa non è ancora stata creata o non è pronta per l'uso o la creazione di una fistola arterovenosa è impossibile. Gli svantaggi principali dei cateteri venosi centrali sono il calibro relativamente piccolo che non permette una velocità di flusso abbastanza elevata da raggiungere la clearance ottimale e un alto rischio di infezioni e trombosi nella sede del catetere. È meglio incannulare la vena giugulare destra ai fini dell'emodialisi. La maggior parte dei cateteri per la giugulare interna è efficiente per 2-6 settimane a condizione di mantenere la cute sterile e di utilizzare il catetere solo per l'emodialisi. I cateteri tunnellizzati nel sottocute e con un manicotto di tessuto hanno una durata maggiore e possono essere utili nei pazienti in cui è impossibile confezionare una fistola arterovenosa.