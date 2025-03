Anamnesi positiva per ipertensione

Esami del sangue che indicano insufficienza renale

Segni di danno d'organo secondari ad ipertensione

Nessuna causa di malattia renale cronica

L'ipotesi diagnostica si pone quando gli esami di routine del sangue indicano un deterioramento della funzione renale (p. es., aumento di creatinina e azotemia, iperfosfatemia) in un paziente iperteso. La diagnosi si basa in genere sull'anamnesi e sull'evidenza, all'esame obiettivo, del danno d'organo secondario all'ipertensione (p. es., alterazioni retiniche, ipertrofia ventricolare sinistra). L'ipertensione deve essere presente prima dell'esordio della proteinuria e dell'insufficienza renale, e non ci devono essere altre cause clinicamente sospette di insufficienza renale.

L'esame delle urine non deve suggerire altre cause di insufficienza renale (p. es., glomerulonefrite, emergenza ipertensiva). All'analisi delle urine, ci devono essere poche cellule o cilindri nel sedimento e l'escrezione proteica è solitamente < 1 g/die (occasionalmente è più alta e nel range nefrosico).

Nefroangiosclerosi arteriolare ipertensiva benigna Immagine Imagine fornita da Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (vedi www.ajkd.org).

L'ecografia deve essere eseguita solo per escludere altre cause di insufficienza renale. Può evidenziare reni di ridotte dimensioni. La biopsia renale viene eseguita solo nel caso di diagnosi dubbia.