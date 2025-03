Biopsia dei reni, vescica, e prostata

La biopsia della prostata si effettua solitamente per diagnosticare il cancro alla prostata. Le controindicazioni comprendono le diatesi emorragiche, la prostatite acuta e le infezioni delle vie urinarie. La preparazione del paziente comprende la sospensione della terapia con aspirina, farmaci antipiastrinici e anticoagulanti in maniera appropriata prima della biopsia, l'assunzione preoperatoria di antibiotici e l'esecuzione di un clistere per svuotare il retto. Con il paziente in decubito laterale o in posizione di litotomia, si localizza la prostata con la palpazione o, preferibilmente, con l'ecografia transrettale, in cui una sonda ecografica inserita nel retto fornisce immagini che aiutano a guidare il posizionamento dell'ago da biopsia. L'ago di solito viene inserito attraverso la sonda ecografica o, in alternativa, può essere inserito attraverso il perineo. Di solito vengono prelevati campioni multipli (da 10 a 20). Quando disponibile, un'immagine RM può essere combinata digitalmente (fusa) con un'immagine ecografica per identificare meglio le lesioni che devono essere sottoposte a biopsia. La biopsia RM guidata è basata sul sistema di RM PI-RADS in cui il potenziale maligno di una RM multiparametrica è espresso su una scala da 1 (a basso rischio) a 5 (a più alto rischio) per identificare un cancro aggressivo.

Le strutture sovrastanti (perineo o retto) vengono anestetizzate, un ago con carica a molla viene inserito nella prostata e vengono prelevati campioni tissutali. Le complicanze comprendono: