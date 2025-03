Dialisi peritoneale

La sintomatologia della peritonite comprende il dolore addominale, un liquido peritoneale torbido, la febbre, la nausea e la dolorabilità alla palpazione.

La diagnosi di peritonite viene fatta mediante criteri clinici ed esami di laboratorio. Un campione di liquido peritoneale viene prelevato al fine di eseguire la colorazione di Gram, esami colturali e la conta leucocitaria completa. Vi è una peritonite se il paziente ha almeno 2 dei criteri seguenti:

Caratteristiche cliniche compatibili con la peritonite (p. es., dolore addominale, dolorabilità e/o dialisato effluente torbido)

Dialisato effluente costituito da globuli bianchi > 100/mcL con > 50% di cellule polimorfonucleate dopo un periodo di permanenza di almeno 2 h

Coltura del liquido peritoneale positivo (1)

La colorazione di Gram spesso non è decisiva, ma le colture sono positive in > 90% dei casi. Circa il 90% dei campioni ha anche globuli bianchi > 100/mcL, solitamente neutrofili (linfociti con la peritonite fungina). Le colture negative e la conta leucocitaria < 100/mcL non escludono la peritonite, quindi il trattamento è indicato se si sospetta la peritonite in base a criteri clinici o di laboratorio e deve iniziare immediatamente, prima che i risultati dei colturali siano disponibili. L'esame del liquido peritoneale può essere falsamente negativo a causa di un uso precedente di antibiotici o a causa di un'infezione limitata al sito di uscita o del tunnel del catetere o a causa di un prelievo di liquido non adeguato.

Consigli ed errori da evitare

La terapia empirica deve essere adattata al pattern di resistenza microbica di un determinato dipartimento, ma le raccomandazioni generali consigliano un trattamento iniziale con farmaci attivi contro i microrganismi Gram-positivi, p. es., la vancomicina o una cefalosporina di 1a generazione, più farmaci attivi contro i batteri Gram-negativi, come una cefalosporina di 3a generazione (p. es., ceftazidima) o un aminoglicoside (p. es., gentamicina). Il dosaggio va aggiustato in caso di insufficienza renale. I farmaci vanno adattati in base agli esiti della coltura del liquido di dialisi peritoneale. L'antibioticoterapia è solitamente somministrata EV o intraperitoneale nella peritonite e per via orale nelle infezioni del punto di uscita. I pazienti con peritonite sono ricoverati in ospedale se il trattamento EV è necessario o se possono insorgere instabilità emodinamica o altre complicanze significative.

La maggior parte dei casi di peritonite risponde a una pronta terapia antibiotica. Se la peritonite non risponde agli antibiotici in 5 giorni o è dovuta a recidiva dello stesso microrganismo o da funghi, il catetere per dialisi viene rimosso (2).