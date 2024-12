Dislipidemia

Per tutti gli individui, la prevenzione della malattia cardiovascolare aterosclerotica deve focalizzarsi su uno stile di vita sano per il cuore, in particolare dieta ed esercizio fisico. Altre opzioni per ridurre il colesterolo LDL (LDL-C) in tutte le fasce di età comprendono farmaci, integratori alimentari, procedure interventistiche. Molte di queste opzioni sono efficaci anche per il trattamento di altre alterazioni lipidiche.

I cambiamenti dietetici aiutano a mantenere il peso corporeo ideale e forniscono altri benefici. Queste modificazioni comprendono

La riduzione dell'assunzione di grassi saturi e di colesterolo

L'aumento della percentuale di fibre alimentari e carboidrati complessi

Far riferimento a un dietista è spesso utile.

L'esercizio abbassa il colesterolo LDL (LDL-C) in alcuni soggetti ed aiuta anche a mantenere un peso corporeo ideale.

Cambiamenti nella dieta e nell'esercizio fisico devono essere utilizzati ogniqualvolta sia fattibile, ma le linee guida dell'American Heart Association (AHA)/American College of Cardiology (ACC) consigliano anche di utilizzare il trattamento farmacologico per alcuni gruppi di pazienti dopo aver discusso dei rischi e dei benefici della terapia con statine (1).

Per il trattamento farmacologico negli adulti, le linee guida del 2018 dell'AHA/ACC raccomandano il trattamento con una statina per 4 gruppi di pazienti, compresi quelli in una delle seguenti situazioni:

Malattia cardiovascolare aterosclerotica clinica

LDL-C ≥ 190 mg/dL (≥ 4,9 mmol/L)

Età 40 a 75 anni, con diabete e LDL colesterolo 70 a 189 mg/dL (1,8 a 4,9 mmol/L)

Età 40-75 anni, con LDL-C 70-189 mg/dL (1,8-4,9 mmol/L), e un rischio stimato a 10 anni di malattia cardiovascolare aterosclerotica ≥ 7,5%

Il rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica è stimato utilizzando le equazioni di valutazione del rischio di coorte globale. Questo calcolatore di rischio è basato su sesso, età, razza, colesterolo totale e colesterolo HDL (HDL-C), pressione arteriosa sistolica e diastolica, diabete e abitudine al fumo, e uso di antipertensivi o statine.

L'aumento del rischio di sviluppare la malattia (identificato con il calcolatore del rischio AHA/ACC) è rilevante perché il rischio a 10 anni successivi può essere basso nei pazienti giovani, nei quali il rischio a lungo termine deve essere preso in considerazione.

Quando si considera se somministrare una statina, i medici possono anche prendere in considerazione altri fattori, tra cui

LDL-C ≥ 160 mg/dL (4,1 mmol/L)

Anamnesi familiare di malattia cardiovascolare aterosclerotica prematura (ossia, età di insorgenza < 55 anni nel parente di primo grado maschile o < 65 anni in un parente femminile di 1o grado)

Proteina C-reattiva ad alta sensibilità ≥ 2 mg/L (≥ 19 nmol/L)

Punteggio di calcio delle coronarie ≥ 300 unità di Agatston (o ≥ 75o percentile per il paziente in base ai dati demografici)

Indice pressorio caviglia-braccio < 0,9

Aumento del rischio nel corso della vita

Le statine sono il trattamento di scelta per la riduzione del colesterolo LDL (LDL-C) perché esistono prove che riducono la morbilità e la mortalità cardiovascolare (2). Altre classi di farmaci ipolipemizzanti non sono la prima scelta per il trattamento delle LDL-C elevate, perché non hanno dimostrato l'efficacia equivalente per ridurre la malattia cardiovascolare aterosclerotica.

Le statine inibiscono l'idrossimetilglutaril-CoA reduttasi, un enzima chiave nella sintesi del colesterolo, portando alla regolazione positiva dei recettori per le LDL e all'aumento della clearance delle LDL. Esse riducono il colesterolo LDL (LDL-C) fino al 60% e provocano piccoli incrementi delle HDL-C e una modesta riduzione dei trigliceridi. Inoltre, sembra che le statine riducano l'infiammazione intrarteriosa e l'infiammazione sistemica, o entrambe, stimolando la produzione di ossido nitrico endoteliale e potrebbero avere altri effetti benefici.

Il trattamento con statine è classificato come ad alta, a moderata o a bassa intensità e si somministra in base al gruppo di trattamento e all'età (vedi tabella Statine per la prevenzione della malattia cardiovascolare aterosclerotica). La scelta della statina dipende dalle comorbidità del paziente, da altri farmaci, dai fattori di rischio per eventi avversi, dall'intolleranza alle statine, dai costi e dalle preferenze del paziente.

Gli effetti avversi con le statine sono rari, ma comprendono l'innalzamento degli enzimi epatici e la miosite o la rabdomiolisi. Aumenti degli enzimi epatici sono rari, e una grave tossicità epatica è estremamente rara. I sintomi o gli effetti avversi gravi che coinvolgono i muscoli si verificano in fino al 10% dei pazienti che assumono statine e possono essere dose-dipendenti. I sintomi muscolari possono verificarsi senza aumento degli enzimi muscolari (p. es., della creatinchinasi). Gli effetti avversi sono più frequenti nei pazienti anziani, nei pazienti con parecchie comorbilità e in quelli che assumono numerose terapie farmacologiche. In alcuni pazienti, il cambiamento del tipo di statina o la riduzione della dose (dopo aver temporaneamente sospeso il farmaco) risolve il problema. La tossicità muscolare sembra essere più frequente se alcune delle statine vengono utilizzate in associazione a farmaci che inibiscono il citocromo P3A4 (p. es., antibiotici macrolidi, antifungini azolici, ciclosporina) e con i fibrati, soprattutto il gemfibrozil. Le statine sono controindicate in corso di gravidanza e allattamento.

Nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica, la riduzione del rischio aumenta con la riduzione dei livelli di LDL. Così, il trattamento iniziale è una statina alla dose massima tollerata con l'obiettivo di ridurre il colesterolo LDL (LDL-C) di > 50% (terapia ad alta intensità). Nonostante la terapia massimale con statine, ai pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica a rischio molto elevato (p. es., quelli con un recente infarto miocardico o con angina instabile, o con comorbilità ad alto rischio come il diabete) e con valori di colesterolo LDL (LDL-C) > 70 mg/dL (> 1,2 mmol/L) deve essere aggiunto in terapia l'ezetimibe o un inibitore di PCSK9 (p. es., l'evolocumab, l'alirocumab). In ampi studi clinici (3, 4), queste terapie in combinazione con la terapia con statine hanno dimostrato di ridurre i principali eventi avversi cardiovascolari.

I farmaci non statinici hanno anche un ruolo nell'abbassamento dei LDL-C (vedi tabella Farmaci ipolipemizzanti differenti dalle statine). Il 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Nonstatin Therapies fornisce una guida ai medici sul ruolo della terapia non statinica nella prevenzione primaria e secondaria della malattia cardiovascolare aterosclerotica (5). Le statine sono generalmente farmaci di prima linea, ma nei pazienti con intolleranza alle statine, o in coloro che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di livello di colesterolo LDL (LDL-C) nonostante l'uso di statine, vengono utilizzati farmaci non statinici.

Tabella Statine per la prevenzione della malattia cardiovascolare aterosclerotica Tabella

Tabella Farmaci ipolipemizzanti differenti dalle statine* Tabella

L'acido bempedoico un inibitore dell'adenosina trifosfato citrato liasi, altera la sintesi del colesterolo nel fegato e aumenta i recettori LDL. Abbassa il colesterolo LDL (LDL-C) dal 15 al 17% (6, 7). L'acido bempedoico è particolarmente utile nei pazienti con effetti avversi muscolari associati alle statine, perché non causa dolore muscolare o debolezza. Può essere utilizzata come monoterapia o come aggiunta ad altre terapie ipolipemizzanti. I rischi comprendono l'iperuricemia e la rottura del tendine.

I farmaci sequestranti gli acidi biliari (colestiramina, colestipolo, colesevelam) bloccano il riassorbimento intestinale degli acidi biliari, determinando la regolazione positiva dei recettori epatici delle LDL, allo scopo di reperire il colesterolo circolante per la sintesi della bile. Essi hanno dimostrato di ridurre la mortalità cardiovascolare. I sequestranti degli acidi biliari sono solitamente utilizzati in associazione con le statine o con l'acido nicotinico per potenziare l'effetto di riduzione del colesterolo LDL (LDL-C). Sono i farmaci di scelta per le donne che sono o stanno pianificando una gravidanza. Le statine sono controindicate in gravidanza perché possono essere teratogene poiché interrompono la sintesi del colesterolo, che è essenziale nello sviluppo fetale. I sequestranti degli acidi biliari sono sicuri, ma il loro uso è limitato dagli effetti avversi rappresentati da meteorismo, nausea, dolori crampiformi e stipsi. Essi possono inoltre aumentare i livelli di trigliceridi e quindi il loro utilizzo è controindicato nei pazienti con ipertrigliceridemia. La colestiramina, il colestipolo e il colesevelam (ma in misura minore) interferiscono con l'assorbimento di altri farmaci, soprattutto tiazidici, beta-bloccanti, warfarin, digossina e tiroxina, un effetto che può essere minimizzato dalla somministrazione almeno 4 h prima o 1 h dopo altri farmaci. I farmaci che sequestrano gli acidi biliari devono essere somministrati con i pasti per aumentare la loro efficacia.

L'inibitore dell'assorbimento del colesterolo ezetimibe, inibisce l'assorbimento intestinale del colesterolo e dei fitosteroli. Solitamente l'ezetimibe abbassa il colesterolo LDL (LDL-C) del 15-20% e causa un piccolo aumento dell'HDL e una lieve diminuzione dei trigliceridi. L'ezetimibe può essere utilizzato in monoterapia nei pazienti intolleranti alle statine o aggiunto alle statine nei pazienti con persistente aumento del colesterolo LDL (LDL-C) nonostante assumano un dosaggio massimale di statina. Gli effetti avversi sono rari.

Gli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 (alirocumab, evolocumab) sono disponibili come iniezioni sottocutanee somministrate 1 o 2 volte/mese. Questi farmaci evitano che il PCSK9 si leghi ai recettori LDL, con conseguente miglioramento della funzione di questi recettori. Il colesterolo LDL (LDL-C) viene abbassato dal 40 al 70%. Un test degli esiti cardiovascolari con l'evolocumab e l'alirocumab ha mostrato una riduzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio di malattie cardiovascolari aterosclerotiche (3).

Il SiRNA che ha come target PCSK9 viene somministrato in iniezioni sottocutanee ogni 6 mesi. L'inclisiran inibisce la produzione di PCSK9 nel fegato, prolungando così l'attività dei recettori LDL e abbassando i livelli di LDL-C. Sebbene la LDL-C sia ridotta, sono in corso studi sull'esito cardiovascolare con inclisiran. L'inclisiran può essere usato in aggiunta alla dieta e alla terapia con statine massimamente tollerata per i pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica o ipercolesterolemia familiare eterozigote.

Gli integratori alimentari che abbassano i livelli di colesterolo LDL (LCL-C) comprendono i supplementi di fibre e le margarine disponibili in commercio e altri prodotti che contengono steroli vegetali (sitosterolo, campesterolo) o stanoli. Gli integratori a base di fibre riducono i livelli di colesterolo in molteplici modi, tra cui un ridotto assorbimento ed una maggiore escrezione. Gli integratori a base di fibre di avena possono ridurre il colesterolo totale fino al 18%. Gli steroli e gli stanoli vegetali diminuiscono l'assorbimento del colesterolo sostituendo il colesterolo dalle micelle intestinali e possono ridurre il colesterolo LDL (LDL-C) fino al 10% senza alterare le HDL-C o i trigliceridi.

Gli inibitori delle proteine di trasferimento del colesterilester sono una classe di farmaci che sono in fase di studio e che possono contemporaneamente aumentare il colesterolo HDL (HDL-C) e abbassare il colesterolo LDL (LDL-C). La Cholesterylester transfer protein (CETP) è una glicoproteina plasmatica prodotta nel fegato e nel tessuto adiposo che circola nel sangue legato principalmente alle HDL, che media il trasferimento degli esteri colesteryl dalle HDL alle particelle contenenti ApoB.

Farmaci per ipercolesterolemia familiare omozigote I farmaci per ipercolesterolemia familiare omozigote comprendono gli inibitori di PCSK9, il lomitapide, e l'evinacumab. Il lomitapide è un inibitore della proteina di trasferimento microsomiale dei trigliceridi che interferisce con la secrezione di lipoproteine ricche di trigliceridi nel fegato e nell'intestino. La dose è iniziata a un dosaggio basso e gradualmente aumentata circa ogni 2 settimane. I pazienti devono seguire una dieta con meno del 20% delle calorie da grasso. La lomitapide può provocare effetti avversi sul tratto gastrointestinale (p. es., diarrea, aumento della steatosi epatica, rialzo degli enzimi epatici). L'evinacumab è un anticorpo monoclonale umano ricombinante che si lega e inibisce la proteina simil-angiopoietina 3, un inibitore della lipoprotein-lipasi e della lipasi endoteliale. Può ridurre il colesterolo LDL (LDL-C) (del 47%), il trigliceride e il colesterolo HDL (HDL-C). L'evinacumab viene somministrato per infusione endovenosa 1 volta/mese. Può causare gotta, malattie simil-influenzali e reazioni all'infusione.