Ictus ischemico

Se non è possibile utilizzare un trombolitico, la maggior parte dei pazienti riceve aspirina (un farmaco antipiastrinico) non appena arriva in ospedale. I farmaci antipiastrinici riducono la tendenza delle piastrine ad aggregarsi e a formare coaguli (le piastrine sono piccolissime particelle nel sangue simili a cellule che lo aiutano a coagularsi in risposta ai vasi sanguigni danneggiati). L’assunzione di aspirina più clopidogrel (un altro farmaco antipiastrinico) è leggermente più efficace della sola aspirina per ridurre il rischio di un altro ictus, ma solo se somministrata entro 24 ore dall’insorgenza dei sintomi dell’ictus. Viene somministrata solo per le prime 3 settimane dopo l’ictus e riduce il rischio di recidiva solo per i primi 3 mesi dopo un ictus. Successivamente la combinazione non presenta alcun vantaggio aggiuntivo rispetto alla sola aspirina. Inoltre, l’assunzione di clopidogrel più aspirina per più di 3 settimane aumenta leggermente il rischio di sanguinamento. Tuttavia, in determinate circostanze la combinazione viene talvolta somministrata per 3 mesi, ad esempio quando il soggetto presenta un’ostruzione parziale di una grande arteria.

Se i sintomi sembrano peggiorare nonostante altri trattamenti, vengono somministrati anticoagulanti come eparina e warfarin Possono essere utilizzati anche per trattare specifici tipi di ictus (come quelli dovuti a un coagulo di sangue in una vena del cervello, fibrillazione atriale o dissezione di un’arteria nel collo). Gli anticoagulanti inibiscono le proteine del sangue che aiutano la coagulazione (fattori di coagulazione).

Se il paziente ha ricevuto un trombolitico, il medico aspetta solitamente 24 ore prima di iniziare i farmaci antipiastrinici o anticoagulanti, perché questi farmaci aumentano il rischio già importante di emorragia cerebrale. Tale terapia non può essere praticata in caso d’ipertensione arteriosa non controllata o di ictus emorragico.