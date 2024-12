Aneurismi del cervello

Per gli aneurismi piccoli non rotti, esami di diagnostica per immagini regolari per monitorarne la crescita

Per gli aneurismi grandi non rotti, riparazione chirurgica o con catetere

Il trattamento degli aneurismi non rotti dipende da

Tipo, dimensioni e sede dell’aneurisma

Rischio di rottura

Età e salute del soggetto

Anamnesi del paziente e dei familiari per controllare casi precedenti di aneurismi e relativi fattori di rischio

Rischi del trattamento

I medici discutono i rischi del trattamento rispetto a quelli della possibile rottura, in modo che il soggetto possa prendere una decisione informata.

È importante il controllo dei fattori di rischio di aterosclerosi, in particolare la cessazione del fumo e l’uso di farmaci antipertensivi.

Se il rischio di rottura è basso, l’unica misura necessaria può essere il monitoraggio regolare dell’aneurisma.

Se l’aneurisma è di grosse dimensioni o causa sintomi, il trattamento spesso prevede la riparazione chirurgica. Per riparare un aneurisma, si ricorre a una delle seguenti procedure chirurgiche (dette di chirurgia endovascolare):

Spirale endovascolare

Stenting endovascolare

La spirale endovascolare, un trattamento meno invasivo, è utilizzata comunemente. Essa comporta l’inserimento di una spirale in filo di ferro nell’aneurisma. A tal fine, viene inserito un catetere in un’arteria, solitamente dell’inguine, e viene fatto avanzare fino all’arteria cerebrale interessata. Viene iniettato un mezzo di contrasto per consentire al medico di rendere l’aneurisma visibile nella radiografia. Il catetere viene quindi utilizzato per inserire le spirali nell’aneurisma. Pertanto, questa procedura non richiede l’apertura del cranio. Rallentando il flusso sanguigno attraverso l’aneurisma, le spirali promuovono la formazione di coaguli, che sigillano l’aneurisma prevenendone la rottura. Le spirali endovascolari possono essere posizionate al momento dell’angiografia cerebrale, quando viene diagnosticato l’aneurisma. Le spirali rimangono in sede in modo permanente.

Nello stenting endovascolare, viene utilizzato un catetere per inserire un tubicino di rete metallica (stent) nell’apertura dell’aneurisma. Lo stent devia il normale flusso sanguigno attorno all’aneurisma, impedendo al sangue di entrarvi ed eliminando così il rischio di rottura. Lo stent rimane in sede in modo permanente.

Più raramente, viene posizionata una clip di metallo sull’aneurisma. In questa procedura, il chirurgo esegue un’incisione della cute della testa e rimuove un frammento di cranio in modo da riuscire a vedere l’aneurisma. La clip viene quindi inserita sull’apertura dell’aneurisma. Questa procedura evita che il sangue entri nell’aneurisma ed elimina il rischio di rottura. La clip rimane in sede in modo permanente. L’inserimento chirurgico di una clip richiede il ricovero ospedaliero per vari giorni.

Quando l’aneurisma è infettato, vengono somministrati antibiotici o antimicotici.

Se l’aneurisma si è rotto, viene utilizzata un’angiografia a sottrazione digitale per localizzarlo, quindi viene eseguito un intervento chirurgico endovascolare o a cielo aperto.