Antibiotici

Aspirina

A volte corticosteroidi

Il trattamento della febbre reumatica ha 3 obiettivi:

Eliminare eventuali residui di infezione streptococcica

Ridurre l'infiammazione, in particolare delle articolazioni e del cuore, al fine di alleviare i sintomi

Prevenire infezioni future

Ai bambini con febbre reumatica per eliminare eventuali residui d'infezione, i medici somministrano una terapia antibiotica: un'unica iniezione di penicillina ad azione prolungata oppure amoxicillina per via orale per 10 giorni.

Per ridurre l'infiammazione e il dolore, viene somministrata aspirina ad alto dosaggio per più settimane, soprattutto se l'infiammazione interessa cuore e articolazioni.

Anche altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come il naproxene, possono avere la stessa efficacia dell’aspirina, tuttavia nella maggior parte dei casi, per il trattamento della febbre reumatica nei bambini si preferisce l’aspirina.

Se l’infiammazione cardiaca è da moderata a grave, il corticosteroide prednisone viene somministrato per bocca (per via orale) invece dell’aspirina per ridurre l’infiammazione. Se l’infiammazione non viene ancora ridotta, può essere somministrato un corticosteroide in vena (per via endovenosa). Con la riduzione della dose di corticosteroidi orali, si inizia l’aspirina.

Se i bambini presentano dolori articolari, corea o insufficienza cardiaca, dovrebbero limitare le proprie attività. Per i bambini che non presentano cardite, non è necessario limitare le attività una volta guariti. Il riposo a letto prolungato non aiuta.