Coagulazione eccessiva

Anticoagulanti

I soggetti che sviluppano improvvisamente un coagulo di sangue vengono trattati con anticoagulanti. Si somministra eparina per via endovenosa per alcuni giorni e poi si passa a warfarin per via orale per diversi mesi, a seconda dei problemi medici esistenti del paziente. Le donne in gravidanza ricevono solo eparina, perché il warfarin può causare difetti congeniti o gravi emorragie nel neonato. I soggetti che assumono warfarin richiedono frequenti esami della coagulazione del sangue e potrebbe essere necessario un aggiustamento della dose per garantire che il livello di anticoagulazione sia corretto.

Gli anticoagulanti orali diretti (AOD), farmaci che non richiedono test della coagulazione frequenti, rappresentano un’alternativa efficace al warfarin per via orale. Questi farmaci includono dabigatran, rivaroxaban, apixaban e edoxaban.

È probabile che ai soggetti con due o più coaguli venga consigliata la terapia anticoagulante, per esempio con warfarin o un AOD, per il resto della vita.

I disturbi ereditari che causano trombofilia non possono essere curati. L’iperomocisteinemia viene trattata con integratori delle vitamine deficitarie, ma non esistono chiare evidenze che il trattamento riduca il rischio di coagulazione.

Altri trattamenti dipendono dalla sede del coagulo.