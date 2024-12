Endocardite infettiva

Antibiotici somministrati in vena (per via endovenosa)

Talvolta intervento cardiochirurgico

Il trattamento, in genere, consiste nella somministrazione in vena (per via endovenosa) di antibiotici a dosi elevate per un periodo di almeno 2 settimane e spesso fino a 8 settimane. La terapia antibiotica viene sempre avviata in ospedale, ma può essere completata a casa con l’aiuto di un infermiere domiciliare. Alcuni soggetti affetti da certi tipi di infezione possono essere in grado di passare ad antibiotici assunti per via orale dopo un periodo di trattamento per via endovenosa.

La sola terapia antibiotica non riesce sempre a guarire un’infezione, in particolare se la valvola è artificiale. Una ragione è legata al fatto che i batteri alla base dell’endocardite in un soggetto con valvola artificiale sono spesso resistenti alla terapia antibiotica. Poiché questo trattamento profilattico viene somministrato prima dell’intervento di sostituzione della valvola cardiaca per prevenire l’infezione, qualsiasi batterio che sopravviva alla terapia antinfettiva è verosimilmente resistente. Un’altra ragione è legata al fatto che è generalmente più difficile curare l’infezione su un materiale artificiale e impiantato, rispetto al tessuto umano.

Per riparare o sostituire valvole danneggiate, rimuovere le vegetazioni o drenare eventuali ascessi, è possibile che sia necessario un intervento di cardiochirurgia, laddove la terapia antibiotica non sia efficace, la valvola mostri un rigurgito significativo o una camera sia collegata a un’altra a causa di un difetto congenito.

Di norma sono necessari trattamenti dentistici per eliminare eventuali fonti di infezione causate da malattie della bocca o delle gengive. Di solito vengono rimossi eventuali dispositivi (come cateteri) che possono essere una fonte di infezione.

I medici possono utilizzare una serie di esami ecocardiografici per assicurarsi che l’area infetta si stia riducendo. Possono anche eseguire un ecocardiogramma alla fine del trattamento per avere una registrazione dell’aspetto delle valvole cardiache, dato che l’endocardite infettiva può ripresentarsi. Dato il rischio di recidiva, sono necessarie cure dentistiche continue e una buona igiene cutanea (per prevenire la penetrazione batterica attraverso piaghe o ferite).