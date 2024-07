Fibrillazione atriale e flutter atriale

La fibrillazione o il flutter atriale possono convertirsi spontaneamente in un ritmo cardiaco normale. In alcuni soggetti, queste aritmie devono essere convertite attivamente in un ritmo normale (cardioversione). In questa particolare popolazione sono compresi i soggetti in cui la fibrillazione atriale o il flutter atriale provochi insufficienza cardiaca o altri sintomi di bassa gittata cardiaca.

Prima di ripristinare il ritmo normale, poiché esiste un rischio di frantumazione di un coagulo di sangue con conseguente provocazione di ictus in corso di conversione, devono essere adottate misure volte a prevenire la formazione di coaguli.

Se la fibrillazione atriale o il flutter atriale sono presenti da oltre 48 ore, i medici somministrano un anticoagulante, come il warfarin, per 3-4 settimane prima di tentare la conversione. In alternativa, possono somministrare un anticoagulante ad azione breve, come l’eparina, e sottoporre il paziente a ecocardiogramma. Se l’ecocardiogramma non mostra la presenza di coaguli nel cuore, il paziente può essere sottoposto a immediata conversione. Se il ritmo è chiaramente presente da meno di 48 ore, il paziente non necessita di terapia anticoagulante prima della conversione. Tuttavia, l’anticoagulante deve essere assunto per almeno 4 settimane dopo la conversione nella maggior parte dei soggetti.

I metodi di conversione comprendono

Scarica elettrica (cardioversione sincronizzata)

Farmaci

La scarica elettrica al cuore è l’approccio più efficace. La scarica elettrica è sincronizzata per essere erogata solo a un punto determinato dell’attività elettrica cardiaca (cardioversione sincronizzata), in modo tale da non indurre fibrillazione ventricolare. La cardioversione è efficace nel 75-90% dei casi.

Anche certi farmaci antiaritmici (più comunemente l’amiodarone, la flecainide, la procainamide, il propafenone o il sotalolo, vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare le aritmie) possono ripristinare il normale ritmo. Tuttavia, questi farmaci sono efficaci solo nel 50-60% dei soggetti e spesso causano effetti collaterali.

La conversione a un ritmo normale con qualunque mezzo, diventa meno probabile con il passare del tempo (in special modo, dopo 6 mesi o più dalla comparsa dell’aritmia), la dilatazione progressiva degli atri e l’aggravamento della patologia di base. Quando la cardioversione avviene con successo, il rischio di recidiva resta alto, anche quando i soggetti assumono un farmaco specifico per la prevenzione (ovvero, uno dei farmaci utilizzati per convertire l’aritmia ad un ritmo normale).