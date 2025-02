Panoramica sui tumori cardiaci

Diagnostica per immagini con ecocardiogramma, tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica per immagini (RMI) e/o tomografia a emissione di positroni (PET)

I tumori cardiaci primitivi sono difficili da diagnosticare, perché relativamente poco comuni e perché i sintomi sono simili a quelli di molte altre patologie. I medici possono sospettare un tumore cardiaco primitivo in caso di soffi cardiaci, aritmie (che causano palpitazioni, debolezza o svenimento), sintomi inspiegati di insufficienza cardiaca (che causano respiro affannoso, gonfiore delle gambe e stanchezza) o febbre inspiegata (che può essere causata da un mixoma).

Si sospetta un tumore cardiaco metastatico nei soggetti affetti da un tumore in una qualsiasi zona dell’organismo che si rivolgono al medico per sintomi di disfunzione cardiaca.

Spesso i tumori cardiaci sono diagnosticati in occasione di esami per altri disturbi medici, come difficoltà di respirazione.

In caso di sospetto tumore, si esegue generalmente un ecocardiogramma per confermare la diagnosi. Questa procedura consiste nell’applicare sul torace una sonda che emette ultrasuoni, producendo un’immagine delle strutture cardiache. Qualora si renda necessaria un’ulteriore proiezione del cuore, la sonda può essere introdotta attraverso la gola e fatta passare nell’esofago, per giungere subito dietro il cuore da dove vengono registrati i segnali. Tale procedura viene definita ecocardiogramma transesofageo.

La tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) possono fornire ulteriori informazioni e spesso consentono di distinguere tra tumori benigni e maligni. Talvolta può essere utile la tomografia a emissione di positroni (PET), per esempio per rilevare le prime evidenze di diffusione di tumori al cuore.

Al contrario di quanto avviene per i tumori nella maggior parte dell’organismo, il medico esegue raramente una biopsia cardiaca (prelievo di un campione di tessuto da osservare al microscopio). La biopsia cardiaca può essere pericolosa a seconda della posizione del tumore, e in genere il medico riesce a stabilire la differenza tra tumori cardiaci benigni e maligni in base agli esiti della diagnostica per immagini.