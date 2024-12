Panoramica delle valvulopatie

La valvola alterata può essere riparata o sostituita. La riparazione può rendere necessario un intervento chirurgico, ma può essere talora effettuata in sede di cateterismo cardiaco, in particolare quando il problema è legato alla presenza di una valvola stenotica. A volte la valvola può essere dilatata per mezzo di una procedura nota come valvuloplastica con palloncino. In questa procedura, un catetere con un palloncino all’estremità viene fatto avanzare attraverso una vena o un’arteria fino al cuore. Una volta attraversata la valvola difettosa, il palloncino viene gonfiato, separando le cuspidi valvolari. La procedura non richiede l’anestesia generale e consente un rapido recupero.

Sono disponibili due tipi di valvole di sostituzione

Tipo meccanico

Tipo bioprotesico (realizzata con una valvola cardiaca di un maiale o di una mucca)

Le valvole meccaniche durano molti anni, ma richiedono l’assunzione a vita del farmaco anticoagulante warfarin, per prevenire la formazione di coaguli di sangue nella valvola. L’assunzione di un anticoagulante aumenta il rischio di sanguinamento spontaneo di un soggetto, per esempio nel cervello (vedere Panoramica sull'ictus emorragico). Generalmente le valvole bioprotesiche si deteriorano e devono essere sostituite dopo 10-12 anni, ma non richiedono terapia anticoagulante per periodi superiori a 3-6 mesi dopo l’intervento, benché le persone con valvole bioprotesiche debbano anche assumere aspirina per prevenire la formazione di coaguli di sangue. Alcune valvole bioprotesiche hanno una durata maggiore.

Valvola cardiaca artificiale Immagine

Una valvola malfunzionante e qualsiasi valvola sostitutiva possono contrarre infezione. I soggetti con valvole protesiche devono seguire una terapia antibiotica profilattica, con antibiotici assunti in determinati momenti (per esempio prima di alcune procedure odontoiatriche o mediche), allo scopo di prevenire infezioni batteriche delle valvole (endocardite infettiva).

Inoltre, si possono formare coaguli di sangue sulle valvole sostitutive. I coaguli di sangue possono ostruire parzialmente la valvola o staccarsi e spostarsi attraverso il torrente ematico ostruendo arterie situate altrove (causando per esempio un ictus).

I medici utilizzano l’ecocardiogramma per monitorare le valvole sostituite osservando il passaggio del flusso ematico attraverso le valvole e il resto del cuore.