La visione doppia monoculare può comparire quando qualcosa distorce la trasmissione luminosa attraverso l’occhio fino alla retina (la struttura sensibile alla luce sulla parte posteriore dell’occhio). Potrebbero esserci più di due immagini. Una delle immagini ha una qualità normale (per esempio, per luminosità, contrasto e nitidezza). L’altra immagine o le altre immagini hanno una qualità inferiore.

Le cause più comuni di vista doppia monoculare sono

Opacizzazione del cristallino (cataratta)

Difetti della forma della cornea (per esempio, cheratocono che provoca un’alterazione della normale forma sferica della cornea in una forma conica)

Vizio di rifrazione non corretto, in genere astigmatismo

Per vizio di rifrazione s’intende la messa a fuoco imperfetta dei raggi luminosi sulla retina. L’astigmatismo è un vizio di rifrazione causato da una curvatura anomala della cornea (la membrana trasparente davanti all’iride e alla pupilla).

Altre cause di visione doppia monoculare includono la cicatrizzazione corneale e la dislocazione del cristallino.

La visione doppia binoculare suggerisce che gli occhi non puntano lo stesso oggetto. Le persone normalmente vedono un oggetto come una singola immagine anche se ciascun occhio riceve la propria immagine di quell’oggetto. Per percepire singole immagini, gli occhi devono essere allineati in modo che entrambi puntino lo stesso oggetto nel medesimo momento (detto allineamento coniugato). Quando gli occhi non sono allineati correttamente, le persone vedono due immagini di uguale qualità. Talvolta, la visione doppia binoculare diventa evidente solo quando il soggetto sposta gli occhi all’estremità di una determinata direzione (per esempio, all’estrema destra o sinistra, oppure su o giù).

Vi sono molte cause possibili della visione doppia binoculare. Le più comuni sono:

Paralisi di uno dei nervi che controllano i muscoli che muovono l’occhio (il III, IV e VI nervo cranico)

Miastenia gravis

Ostruzione meccanica del movimento oculare

Più comunemente, gli occhi sono disallineati a causa di un disturbo che interessa i nervi cranici che arrivano nei muscoli che muovono gli occhi, detti muscoli extraoculari. La paralisi può essere isolata e la causa può essere sconosciuta. Le cause sconosciute includono patologie che in genere interferiscono con la capacità dei nervi di controllare i muscoli. Per esempio, miastenia gravis, botulismo e sindrome di Guillain-Barré possono colpire i muscoli di tutto il corpo, inclusi quelli che muovono gli occhi.

Qualsiasi cosa che interferisce meccanicamente con il movimento oculare può impedire all’occhio di allinearsi in modo corretto e causare visione doppia. Gli esempi includono intrappolamento di un muscolo oculare in una frattura della cavità oculare e deposito di tessuto anomalo nella cavità oculare come nel caso della forma di ipertiroidismo detta malattia di Graves.