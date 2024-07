Polmonite da aspirazione e polmonite chimica

La polmonite chimica si sviluppa in caso di inalazione (aspirazione) di materiale tossico per i polmoni. Il disturbo è conseguente all’irritazione più che all’infezione. Un materiale tossico comunemente inalato è l’acido gastrico, cosicché la polmonite chimica può derivare dall’inalazione del materiale vomitato. L’inalazione di vomito può verificarsi quando l’episodio di vomito avviene in stato di veglia non completo, ad esempio, dopo crisi convulsiva, overdose di sostanze o alcol, o dopo il risveglio dall’anestesia.

La polmonite chimica può, inoltre, essere causata da inalazione di oli lassativi (come oli minerali, di ricino e olio di vaselina) e idrocarburi (come benzina, cherosene e prodotti petroliferi).

I sintomi della polmonite chimica includono difficoltà respiratoria e tosse, che compaiono entro pochi minuti o qualche ora. Altri sintomi sono febbre ed espettorato schiumoso rossastro. Nei casi meno gravi, i sintomi associati a polmonite da aspirazione possono insorgere a distanza di uno o due giorni dall’inalazione della tossina.

Di solito, la diagnosi di questa forma di polmonite si deduce dal decorso degli eventi, laddove questa informazione sia disponibile. Le radiografie del torace e le misurazioni delle concentrazioni di ossigeno di un campione di sangue sono utili.

Il trattamento della polmonite chimica prevede l’ossigenoterapia e, se necessario, l’assistenza temporanea di un respiratore artificiale attraverso una cannula inserita nella gola. Si può ricorrere all’aspirazione tracheale, per liberare le vie aeree dalle secrezioni e dalle particelle alimentari inalate. A tal fine, si può utilizzare la broncoscopia (esame visivo delle vie aeree attraverso una sonda flessibile a fibre ottiche).

Sebbene di solito gli antibiotici non siano efficaci in questo caso, vengono spesso somministrati in quanto il medico non può distinguere facilmente tra polmonite chimica e polmonite da aspirazione batterica, e frequentemente una polmonite batterica può svilupparsi come complicanza di una polmonite chimica.

Il medico potrebbe raccomandare diverse strategie per prevenire le polmonite chimica nei soggetti a rischio. Queste includono l’interruzione della somministrazione o la riduzione della dose dei farmaci che causano sedazione. Inoltre, potrebbe suggerire di sollevare leggermente la testata del letto per impedire che il cibo, i liquidi o le secrezioni acide presenti nello stomaco refluiscano in gola e in seguito discendano nei polmoni. Per contribuire a ridurre il rischio di aspirazione può rendersi necessario consumare solo alimenti di una certa consistenza o bevande addensate. Uno specialista in terapie del linguaggio potrebbe insegnare al soggetto particolari tecniche di deglutizione (ad esempio, deglutire piegando il mento verso il torace) per ridurre il rischio che cibo e liquidi raggiungano i polmoni.