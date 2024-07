Prelievo di sangue (flebotomia) per ridurre il numero di globuli rossi

Farmaci al bisogno per diminuire il numero di piastrine, prevenire complicanze o alleviare i sintomi

Grazie al trattamento, la maggioranza dei pazienti con policitemia vera sopravvive per molti anni. Circa il 15% dei soggetti sviluppa mielofibrosi e una piccola percentuale sviluppa leucemia acuta.

Il trattamento non cura la policitemia vera, ma può controllarla riducendo la probabilità che si sviluppino complicanze come la formazione di coaguli di sangue. L’obiettivo del trattamento è quello di ridurre il numero dei globuli rossi. In genere il sangue viene prelevato dall’organismo con una tecnica denominata flebotomia, simile a quella impiegata per la donazione di sangue. Viene rimosso a giorni alterni fino a mezzo litro circa di sangue, fino a quando l’ematocrito ritorna ai livelli normali. Successivamente il sangue viene prelevato in base alla necessità, per mantenere l’ematocrito a livello normale, ad esempio ogni 1-3 mesi.

L’aspirina può contribuire ad alleviare i sintomi correlati alle alte conte piastriniche, come le emicranie che compromettono la visione, il bruciore e l’arrossamento di mani e piedi. Tuttavia, nella policitemia vera l’aspirina non ha dimostrato di ridurre il rischio di formazione di coaguli di sangue e non possiede benefici nei soggetti asintomatici.

I soggetti che continuano a presentare sintomi dopo la flebotomia possono aver bisogno di altri trattamenti. In tali soggetti i medici possono usare ruxolitinib, un farmaco che inibisce l’attività di JAK2, o a altri farmaci, compresi l’interferone alfa-2b pegilato, l’anagrelide o l’idrossiurea.

Il trapianto di midollo osseo è l’unica cura per la policitemia vera, ma è consigliato solo quando la condizione è complicata da mielofibrosi e insufficienza midollare. Il trapianto del midollo osseo è di solito raccomandato non appena si osservano segni di mielofibrosi nel midollo osseo.

Altri farmaci possono aiutare a controllare alcuni dei sintomi. Per esempio, gli antistaminici, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o la fototerapia PUVA possono aiutare ad alleviare il prurito.