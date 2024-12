Durante la gravidanza si possono eseguire alcuni esami, come ecografia, amniocentesi, villocentesi, e diverse analisi del sangue, come il quadtest, al fine di identificare condizioni che possano portare a un deficit intellettivo. Spesso le donne che hanno una gravidanza, in particolare dopo i 35 anni di età, o con anamnesi familiare di disturbi metabolici, vengono sottoposte ad amniocentesi o villocentesi, perché presentano un rischio più alto di avere un bambino con sindrome di Down. Il quadtest è un esame eseguito nella maggior parte delle donne in gravidanza. Serve a misurare i livelli di quattro sostanze presenti nel loro sangue. I risultati di questo esame aiutano i medici a valutare se il feto presenta un rischio maggiore di avere certe condizioni, come la sindrome di Down, la trisomia 18 o difetti del tubo neurale.

La misurazione del livello di alfafetoproteina nel sangue materno è un esame di screening utile per i difetti del tubo neurale, la sindrome di Down e anomalie di altro tipo. L’esame prenatale non invasivo (noninvasive prenatal screening, NIPS) rileva piccole quantità di DNA del feto nel sangue della madre e lo utilizza per la diagnosi di patologie genetiche del feto come la sindrome di Down (trisomia 21), la trisomia 13 o la trisomia 18 e alcuni altri disturbi cromosomici.