Panoramica sui disturbi d’ansia nei bambini e negli adolescenti

Terapia comportamentale

Talvolta farmaci

Se l’ansia è lieve, in genere è sufficiente la sola terapia comportamentale.

Una forma di terapia spesso efficace è chiamata terapia cognitivo-comportamentale (TCC). La terapia cognitivo-comportamentale è una terapia narrativa, di breve durata, in forma strutturata, concepita per aiutare i pazienti a identificare e quindi sfidare gli schemi di pensiero negativi, in modo da poter affrontare situazioni difficili in modo più efficace.

Un altro approccio è chiamato terapia di esposizione. I terapeuti espongono il bambino alla situazione che scatena l’ansia e lo aiutano a rimanere nella situazione sentendosi a suo agio. Così facendo, il bambino si desensibilizza gradualmente e prova meno ansia. Se appropriato, il trattamento concomitante dell’ansia dei genitori spesso è utile.

Se l’ansia è grave, si può ricorrere a farmaci. Se è necessario un trattamento prolungato, di solito la scelta ricade su un tipo di antidepressivo detto inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (serotonin reuptake inhibitor, SSRI), come fluoxetina o sertralina. La maggior parte dei bambini è in grado di assumere SSRI senza alcun problema. Tuttavia, alcuni manifestano problemi di stomaco, diarrea o insonnia o aumentano di peso. Alcuni diventano irrequieti o più impulsivi. Sono stati espressi timori che gli antidepressivi possano causare un lieve aumento del rischio di pensieri suicidari nei bambini e negli adolescenti (vedere Farmaci antidepressivi e suicidio).

Se fosse necessario il trattamento farmacologico per un breve periodo (per esempio perché il bambino è molto ansioso prima di un intervento medico), si usano di solito benzodiazepine, un tipo di sedativo.