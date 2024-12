Panoramica sui disturbi di salute mentale nei bambini e negli adolescenti

Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Talvolta, questionari sui sintomi

A volte osservazione del comportamento del bambino

Nessun test può confermare la diagnosi di un disturbo mentale. Per stabilire la presenza di un disturbo mentale, i medici si affidano a colloqui con il bambino o l’adolescente, alle osservazioni dei genitori e degli insegnanti e a ciò che osservano loro stessi durante le visite ambulatoriali. Talvolta il bambino o l’adolescente viene inviato a uno specialista di salute mentale, esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi di salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Questi operatori sanitari possono usare questionari e strumenti di valutazione progettati in modo specifico per valutare il bambino.

Possono essere effettuati esami del sangue per controllare la presenza di disturbi dello sviluppo neurologico, come sindrome dell’X fragile, sindrome di Rett e sindrome di DiGeorge.